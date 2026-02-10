Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 11 febbraio 2026 | le regioni a rischio

Domani l’Italia si sveglia sotto una pioggia battente. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali e allerta idrogeologica in molte regioni del Centro-Sud. Le previsioni parlano di piogge intense, venti forti e rischio mareggiate, che potrebbero causare disagi e allagamenti in diverse zone. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti sul territorio.

Ancora maltempo sull’Italia: per domani, martedì 11 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e criticità idrogeologiche in diverse regioni del Centro-Sud, con piogge intense, venti forti e possibili mareggiate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Domani l'Italia si prepara a un'altra giornata di maltempo.

