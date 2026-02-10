Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston con una frase diretta: “Siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai”. La cantante, che partecipa di nuovo al Festival, si mostra serena e convinta delle sue scelte. A 40 anni, dice, la validazione degli altri non le serve più tanto. La sua presenza al festival riaccende l’attenzione su una carriera fatta di musica e personalità ferme nel tempo.

«Siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai». È da un verso del testo che parte Malika Ayane per il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo. In "Animali notturni" c’è una coppia che cammina nella notte, dentro una giungla fatta di strade strette e vicoli, uno spazio intimo in cui riconoscersi. Il brano non è da primo ascolto, va assaporato, pretende cura: è il mondo intimistico di una brava cantautrice che, tornando sul palco dell’Ariston, tra la maratona di New York e la corsa con la fiaccola olimpica, sceglie di mostrare un’altra sua anima, «meno esposta, meno scontata». Che tipo di Malika sale oggi sul palco di Sanremo rispetto alle altre partecipazioni? «Prendo tutti i benefici dell’età adulta: grande entusiasmo e la capacità di riconoscere la bellezza delle cose e di cogliere i lati positivi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Malika Ayane a Sanremo 2026: «Siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. A 40 anni la validazione esterna non è più così necessaria»

Approfondimenti su Sanremo 2026

Malika Ayane porta sul palco di Sanremo 2026 la sua nuova canzone

Malika Ayane torna a sfidarsi sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Marco Masini a Sanremo 2026 insieme a Fedez! Un Duo che darà filo da torcere

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Malika Ayane, ecco perchè porto Santamaria sul palco di Sanremo; Malika Ayane: Corro per superare i miei limiti. A Sanremo canterò la leggerezza; Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026: di tutto un pop; Malika Ayane a Sanremo 2026: ritorno con la canzone Animali Notturni e musica raffinata.

Malika Ayane a Sanremo 2026: «Torno alla leggerezza degli inizi. Se non sei centrata, il Festival ti mastica e ti sputa. L'Eurovision? Ci andrei, per portare un messaggio ...Dopo cinque anni di silenzio discografico, la cantante torna all’Ariston con Animali notturni e racconta una fase più ritmata e luminosa, nata dal teatro e dal lavoro di squadra ... vanityfair.it

Malika: «Le donne a Sanremo con il contagocce. Racconto l'amore di chi si sceglie continuamente»Quella di animale notturno è una definizione che si sente addosso. «Ricordo quando finivo di lavorare al Trottoir e si andava in un locale dentro un container nel quale si entrava scavalcando. Mi ... corriere.it

All Music Italia. . In caso di vittoria al festival, Malika Ayane parteciperebbe all’Eurovision facebook

MALIKA AYANE dopo il Festival di Sanremo a novembre 2026 live teatri. Ecco il calendario dei concerti. #MalikaAyane x.com