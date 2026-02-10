Mal' Aria di città 2026 | inquinamento nelle città campane | male Salerno

La lotta contro l’inquinamento nelle città campane si fa più concreta. A Salerno, i livelli di smog sono preoccupanti e i cittadini si sentono

I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente "Mal'Aria di città 2026", il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane "Malati di smog" è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente "Mal'Aria di città 2026", il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

