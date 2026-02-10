Mal' Aria di città 2026 | inquinamento nelle città campane | male Salerno

La lotta contro l’inquinamento nelle città campane si fa più concreta. A Salerno, i livelli di smog sono preoccupanti e i cittadini si sentono

I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente "Mal'Aria di città 2026", il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane "Malati di smog" è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente "Mal'Aria di città 2026", il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Mal'Aria di città 2026

Benevento si sveglia con l’aria pesante.

#Mal’Aria-di-città-2026 || Da anni in Campania si lotta contro l’inquinamento, ma la situazione nel Casertano resta critica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mal'Aria di città 2026

Argomenti discussi: Mal’Aria di Città; Report Mal’aria di Città 2026; Inquinamento: nel 2025 maglia nera a Palermo, seguono Milano e Napoli; Mal’Aria di città 2026: i nuovi dati del report.

Mal'Aria di città 2026: luci e ombre dell'inquinamento nelle città campaneMalati di smog è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. (ANSA) ... ansa.it

Mal’Aria di città 2026: aria senza criticità nei capoluoghi della CalabriaCATANZARO I capoluoghi di provincia calabresi rispettano i limiti di legge sia per le polveri sottili (PM10 e PM2.5) che per il biossido di Azoto (NO2). E’ quanto emerge dal il nuovo rapporto Mal’Ar ... corrieredellacalabria.it

Il report Mal'Aria 2026 di Legambiente regala dati incoraggianti con meno città fuorilegge, ma il traguardo del 2030 resta lontano x.com

Mal’Aria di Città 2026, Verona migliora ma resta oltre i limiti Rapporto Legambiente Mal’Aria di Città 2026: a Verona calano PM10, PM2,5 e NO2, ma nel 2025 restano 44 sforamenti oltre i limiti di legge.... facebook