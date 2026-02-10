Mal’Aria 2026 | per il PM2.5 serve un taglio del 9 per cento entro il 2030
La qualità dell’aria a Brindisi resta sotto osservazione. Secondo il report di Legambiente, la città rispetta i limiti attuali, ma non raggiunge ancora gli standard più severi richiesti per il PM2.5. Per rispettare le nuove norme, serve un taglio del 9 per cento delle particelle inquinanti entro il 2030. La questione resta aperta, con le autorità che dovranno trovare soluzioni efficaci per migliorare la situazione.
BRINDISI – La qualità dell’aria a Brindisi continua a essere un tema aperto e urgente. Secondo l’ultimo report di Legambiente su dati Arpa, Mal’Aria di Città 2026, il capoluogo adriatico rispetta i limiti normativi attualmente in vigore, ma fallisce la prova con i parametri più stringenti che.🔗 Leggi su Brindisireport.it
