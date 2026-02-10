Mafia finanziatore del boss al processo | l’avvocato Solimano e la gestione dei fondi per Messina Denaro

L’avvocato Antonio Messina, ottantenne con precedenti per mafia e traffico di droga, si trova sotto inchiesta. Il giudice ha rinviato a giudizio lui e il suo tesoriere nell’ambito di un’indagine sulla gestione dei fondi destinati a Messina Denaro. La vicenda si sviluppa tra accuse di finanziamenti illeciti e una rete di rapporti che coinvolgono anche il boss di Cosa Nostra.

L'avvocato ottantenne Antonio Messina, con precedenti per reati di mafia e traffico di droga, e il suo tesoriere sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Palermo. Il processo inizierà il 25 marzo e si concentrerà sulle accuse di associazione mafiosa e gestione illecita di fondi per conto di Matteo Messina Denaro durante il suo periodo di latitanza nella provincia di Trapani. Le indagini hanno rivelato un complesso sistema di finanziamento del boss, con Messina indicato come figura chiave nel garantire il sostentamento economico a Messina Denaro. La decisione del GIP arriva dopo una lunga fase di indagini che ha portato alla luce il ruolo di Messina, soprannominato "Solimano" nei pizzini ritrovati durante le perquisizioni.

