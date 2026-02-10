Madalina Ghenea | Dopo anni di stalking ho iniziato a sospettare di chiunque mi fosse vicino

Madalina Ghenea racconta di aver vissuto anni di stalking, che l’hanno portata a sospettare di chiunque le fosse vicino. La modella e attrice romena parla apertamente a Vanity Fair, descrivendo il dolore e la paura vissuti durante quel periodo. Ghenea ha anche commentato la sentenza contro la donna che l’ha perseguitata, sottolineando la fatica di ricostruire la propria serenità.

Ma per Madalina Ghena la guerra da combattere non è ancora terminata. Ci racconta, per quanto può, questa brutta storia? «Io posso solo raccontare ciò che ho vissuto, e vorrei partire proprio da una circostanza che mi ha molto colpito: nel momento esatto in cui la verità ha iniziato a prendere forma nelle sedi ufficiali, quello che sembrava incontrollabile si è arrestato. La domanda che oggi mi porto dentro - e che ancora mi ferisce - è una sola: com’è possibile che, nel momento esatto in cui ho denunciato contro ignoti e sono emersi dei nomi, gli atti persecutori si siano interrotti? Quando presenti una denuncia, almeno nelle fasi iniziali, tutto avviene nella segretezza istruttoria: teoricamente nessuno all’esterno dovrebbe sapere nulla, se non eventualmente la persona indagata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

