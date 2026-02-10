Macron umiliato da Berlino | Solo una distrazione

Emmanuel Macron si trova in una posizione difficile. Berlino ha fatto un gesto che lo ha umiliato, definendolo “solo una distrazione”. La sua figura è stata messa da parte, e le parole di Germania e Austria sembrano rafforzare questa immagine. La scena si aggiunge alle recenti tensioni tra Parigi e Bruxelles, e potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra i paesi europei. Macron dovrà ora affrontare questa nuova realtà, con le conseguenze che potrebbero cambiare gli equilibri nell’Unione.

Lo smacco della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina, in confronto, era acqua fresca: Emmanuel Macron deve incassare un altro colpo basso, decisamente più pesante e grave, destinato a cambiare forse definitivamente gli equilibri dell' Unione europea. A dire no al presidente francese è Berlino, che si oppone alla proposta di Eurobond avanzata dall'Elisea bollandola come "una distrazione". In una intervista rilasciata contemporaneamente a sette quotidiani europei, Macron ha rilanciato due temi forti: eurobond per difesa e IA e un richiamo netto a un'Europa che agisca da superpotenza. Di fatto, un indizio della sua controffensiva all'attivismo di Friedrich Merz e Giorgia Meloni in vista del summit informale sulla competitività. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ultimo rapporto #Eurostat imbarazza #Macron. Il Pil pro capite in standard di potere d’acquisto della #Francia è inferiore alla media dell’Ue x.com