Macron scuote l’Europa | Diventi una superpotenza Ma la Germania fa muro

Il presidente francese Macron si rivolge all’Europa, chiedendo di puntare a diventare una vera superpotenza. Parla di un’Europa che deve scegliere se mantenere il suo ruolo di mercato aperto o rischiare di essere superata. La Germania, però, non ha intenzione di seguire questa strada e si oppone con fermezza. La tensione tra Parigi e Berlino si fa sempre più palpabile, mentre il futuro dell’Unione Europea si gioca su questa linea di confine.

Roma, 11 febbraio 2026 – “ L’Europa deve decidere se diventare una potenza. Se dovessimo rimanere un mercato aperto ai quattro venti, saremmo spazzati via”. Con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, tenta di dettare la linea all’Unione europea. Il capo dell’Eliseo, infatti, in una serie di interviste rilasciate a vari quotidiani internazionali, ha lanciato la sua “dottrina economica” che vorrebbe proporre già domani al prevertice sulla competitività in Belgio. Secondo Macron, che ha ricordato l’attivo di oltre un miliardo di euro con il resto del mondo da parte della Cina, i 27 membri dell’Unione dovrebbero prevedere un debito comune per finanziare difesa e intelligenza artificiale (ipotesi che però non convince la Germania). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In un momento di forte tensione politica, Macron spinge per gli eurobond e il ‘buy european’, cercando di rafforzare l’unità del continente.

Sorpresa in Europa: Meloni e Macron uniscono le forze, mettendo sotto pressione la Germania.

