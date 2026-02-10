Macron punta tutto sul debito comune Ue per la difesa | ‘Se non diventiamo grande potenza saremo spazzati via’

Emmanuel Macron insiste sulla necessità di creare un debito comune europeo per rafforzare la difesa e l’economia del continente. In un’intervista a sette quotidiani, il presidente francese avverte che senza un’unione più forte, l’Europa rischia di essere spazzata via da Cina e Stati Uniti. Macron punta a usare questa strategia per rilanciare gli investimenti e sfidare i giganti globali.

“Qui si fa l’Europa o si muore”. Si potrebbe riassumere così, parafrasando Giuseppe Garibaldi, figura chiave del Risorgimento italiano, l’intervista che il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha rilasciato a Le Monde e ad altri 6 quotidiani europei. In essa, l’inquilino dell’Eliseo ha esposto la sua “dottrina economica europea”, la cui idea chiave è quella di un “un debito comune” per finanziare settori economici strategici e tornare ad essere competitivi sui mercati internazionali. Macron intende proporla anche nelle sedi opportune, in particolare giovedì prossimo in Belgio, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri sulla competitività europea, e ad Anversa, al vertice sull’industria europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

