Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di aver riaperto i canali di comunicazione con la Russia, precisando che il dialogo avviene senza coinvolgere troppi interlocutori. Dal Cremlino fanno sapere che ci sono comunque contatti tra Parigi e Mosca, ma la ripresa dei rapporti si svolge in modo diretto e ben organizzato. La scena internazionale resta attenta a ogni movimento in questo fronte.

La ripresa del dialogo con Vladimir Putin sia “ben organizzata” con gli europei, ma senza “troppi interlocutori”. Parola di Emmanuel Macron, il primo leader dell’Europa occidentale a sostenere lo scorso dicembre di voler riavviare scambi diretti con il presidente russo, con il quale erano stati interrotti i rapporti a causa della guerra in Ucraina. In un’intervista pubblicata da 7 quotidiani europei il capo dell’Eliseo ha aggiunto che i primi contatti “tecnici” hanno confermato soprattutto che, per il momento, “la Russia non vuole la pace”. A dicembre Macron aveva spiegato di aver inviato a Mosca a inizio febbraio il suo consigliere diplomatico per preparare futuri contatti di alto livello tra Parigi e Mosca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Macron: “Ho aperto canali con la Russia, ma dialogo senza troppi interlocutori”. Cremlino: “Ci sono contatti con Parigi”

Approfondimenti su Macron Putin

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato che la risoluzione della crisi ucraina richiede un dialogo approfondito sulla sicurezza europea.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Macron Wants Putin's Ear, Zelensky Ignored Kremlin Ends Silence On France's Move Amid EU Confusion

Ultime notizie su Macron Putin

Macron: Ho aperto canali con la Russia, ma dialogo senza troppi interlocutori. Cremlino: Ci sono contatti con ParigiIl presidente francese rivela contatti tecnici con Mosca e auspica un approccio europeo organizzato ma senza troppi interlocutori ... ilfattoquotidiano.it

“L’Europa deve decidere se diventare una potenza. Se dovessimo rimanere un mercato aperto ai quattro venti, saremmo spazzati via”. È racchiuso tutto qui, in questa frase, il senso dell’intervista che Emmanuel Macron ha rilasciato a sette quotidiano europei, - facebook.com facebook