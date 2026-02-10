Macron crede ancora nel progetto Fcas ma è l’unico Problemi e piani b
Venerdì un parlamentare francese ha detto a Politico Europe che il progetto Fcas è morto, anche se il presidente Macron ci crede ancora. Secondo l’esperto, però, tutti sanno che ormai non ha più futuro, ma nessuno osa ammetterlo pubblicamente. La questione del Fcas rimane aperta, con problemi e piani B già pronti.
Parigi. Venerdì, un parlamentare francese che si occupa di defense policy ha detto a Politico Europe che “il Fcas è morto, tutti lo sanno, ma nessuno vuole dirlo”. Il Fcas, che sta per Future Combat Air System, è il progetto sviluppato da Francia, Germania e Spagna per la costruzione entro il 2040 di un caccia multiruolo di sesta generazione, New generation fighter (Ngf), supportato da droni interconnessi all’interno di un cloud da combattimento. Lanciato nel 2017 dal presidente francese Emmanuel Macron e dall’allora cancelliera tedesca Angela Merkel con l’obiettivo di creare un campione europeo in grado di contrastare il predominio americano nel settore, il Fcas si è scontrato fin da subito con problemi di governance e distribuzione del lavoro tra i colossi industriali coinvolti: Dassault Aviation per la parte francese, e Airbus per la parte tedesca e spagnola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
