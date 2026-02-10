La verità sul problema delle medaglie olimpiche arriva direttamente dall’organizzazione. Non si tratta di un problema di metallo, come si era ipotizzato all’inizio, ma di un difetto nel cordino che le collega. Qualcuno aveva già sollevato la questione, cercando di creare polemiche, ma ora è chiaro che il problema riguarda solo il filo che le tiene insieme.

C’è chi aveva già aveva gridato allo scandalo, puntando il dito contro l’organizzazione per provare ad alzare la polemica (tanto per cambiare). Ma dietro ai casi delle medaglie olimpiche ‘danneggiate’ non c’è nessun difetto di lavorazione dei metalli: è qualcosa di molto, molto più banale e anche facilmente risolvibile. A svelare l’arcano e spiegare l’accaduto è l’agenzia di stampa Adnkronos: il problema è tecnico e legato al cordino dell’ambita onorificenza. L’anomalia riguarda il sistema di soffocamento previsto dagli standard. Secondo l’agenzia diretta da Davide Desario, che ha interpellato diverse fonti “l’anomalia riguarda infatti il sistema di sicurezza anti-soffocamento previsto dagli standard internazionali: in alcune circostanze il laccio si è sganciato dalla medaglia, causando la rottura”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ma quale metallo, il problema è il cordino. Svelato il mistero delle medaglie Olimpiche

A Milano Cortina, durante le celebrazioni per l’oro di Breezy Johnson nella discesa libera femminile, la medaglia della sciatrice statunitense si è rotta.

