L'unico sport delle Olimpiadi Invernali che non ammette le donne rischia di perdere anche gli uomini

La combinata nordica torna a far discutere. Nonostante siano passati quasi 100 anni, questa disciplina resta un settore riservato agli uomini. Durante le Olimpiadi Invernali, nessuna donna ha mai avuto la possibilità di gareggiare, e questa volta il rischio è che anche gli uomini possano perdere questa tradizione. La questione si fa sempre più aperta, mentre gli organizzatori continuano a mantenere la stessa regola.

La combinata nordica si tiene alle Olimpiadi Invernali dal 1924, anche in questa edizione è una specialità solo dedicata agli uomini. Le donne che la praticano hanno protestato, ma il futuro non è roseo nemmeno per gli uomini.

