L' umido non viene ritirato da 15 giorni

Da due settimane, i residenti del condominio di via Sapinia 1 devono fare i conti con un problema che non si risolve: l’umido non viene ritirato. Mentre le altre case della zona continuano a ricevere il servizio, il bidone nel loro stabile resta pieno e non viene mai svuotato. La situazione crea disagio e preoccupazione tra chi abita lì, che ora si chiede cosa stia succedendo e quando il problema verrà risolto.

Scrive il lettore: "Da 15 giorni nel condominio di via Sapinia 1, non viene ritirato l'umido, mentre viene regolarmente ritirato nelle abitazioni vicine. Nonostante le continue segnalazioni da parte dei condomini al numero verde di Alea, dove viene costantemente risposto che verrà fatta.

