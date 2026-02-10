A Crans-Montana, i controlli di sicurezza non sono stati fatti perché mancano i fondi. L’ex responsabile della sicurezza del comune ha spiegato che la carenza di risorse e problemi con i sistemi informatici hanno impedito le verifiche al centro commerciale Le Constellation. La situazione solleva dubbi sulla reale volontà di rafforzare i controlli in una delle zone più ricche della Svizzera.

L’ex responsabile municipale per la sicurezza, interrogato, accampa scuse surreali: scarsità di risorse e guai con i computer avrebbero impedito le verifiche al Le Constellation, in uno dei cantoni più ricchi di Svizzera. I controlli antincendio non venivano eseguiti perché mancava il personale, i fondi stanziati dal Comune non erano sufficienti e il gestionale che doveva mandare agli impiegati pubblici gli alert per le scadenze delle verifiche, era fuori uso. E lo è rimasto per anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L'ultimo schiaffo sui controlli a Crans: «Non effettuati per carenza di fondi»

Approfondimenti su Crans Montana Controlli

Il Comune di Crans-Montana riconosce le proprie responsabilità in merito all'incendio avvenuto presso il bar

Il governo del Cantone del Vallese ha stanziato 10.

