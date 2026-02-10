L' ultima della Cucchi | Meloni sbatte in carcere i boy scout

La polemica intorno al decreto Sicurezza si infittisce. Questa volta, a scatenare le critiche, è stata l’ultima dichiarazione della famiglia Cucchi, che ha accusato il governo di aver fatto “sbattere in carcere i boy scout”. La nota ha subito attirato l’attenzione di diversi esponenti politici e cittadini, dividendo le opinioni sulla linea adottata dall’esecutivo. La discussione si accende mentre il provvedimento continua a suscitare malumori tra le fila della coalizione di centrosinistra.

Il decreto Sicurezza ha fatto storcere il naso in molti all'interno della coalizione di centrosinistra. Dentro l'alleanza del campo largo infatti - e anche in altre parti dei partiti di opposizione - vengono contestati alcuni punti fondamentali dal provvedimento emesso dal governo Meloni nel Consiglio dei Ministri tenuto la scorsa settimana a Palazzo Chigi. C'è chi ha contestato la norma sullo scudo per gli agenti delle forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni; altri che invece hanno criticato il fermo preventivo per chi è fortemente sospettato di essere in procinto di commettere un reato.

