Luigi Zeno | Ho voglia di innamorarmi

Luigi Zeno, classe 2007 di Napoli, dice di avere voglia di innamorarsi. Il giovane attore, considerato una promessa del cinema e della fiction italiana, si apre sul suo stato d’animo e sui progetti futuri. Zeno, che sta facendo parlare di sé, ha spiegato di essere pronto a vivere nuove emozioni e di voler trovare l’amore.

Luigi Zeno, classe 2007 originario di Napoli, è una giovane promessa del cinema e della fiction italiana. Luigi è la prova che l'arte non ha età: con passione, impegno e coraggio ha saputo trasformare il palcoscenico in uno spazio di verità, responsabilità ed emozione, diventando un punto di riferimento per tanti ragazzi. Inoltre, ci fa piacere sottolinearlo, si impegna nel sociale contro il bullismo, girando per le scuole con il format Pausa Caffè contro il bullismo, con i Giovani, iniziativa per la quale ha ricevuto riconoscimenti al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo.

Luigi Zeno, attore di Ercolano, ha vissuto un anno ricco di esperienze tra Netflix, Rai Fiction e teatro.

