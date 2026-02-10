L’Ue valuta di accelerare l’iter per l’adesione dell’Ucraina | secondo Politico sul tavolo c’è un’ingresso a metà già dal 2026

Bruxelles sta pensando di sbloccare prima possibile il percorso dell’Ucraina verso l’Europa. Di fronte alla guerra che sta devastando il paese, l’Unione europea potrebbe accelerare i tempi e portare Kiev all’interno dell’UE già dal 2026, anche se l’ingresso non sarebbe ancora completo. La questione sta diventando sempre più urgente, e le discussioni tra i leader europei si fanno più intense.

Davanti alla guerra in Ucraina che mette a rischio la sopravvivenza dell'ex repubblica sovietica, Bruxelles valuta di accelerare l'iter che porterà Kiev all'interno dell'Unione europea. Proprio per questo a Bruxelles circola un'ipotesi che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata fantapolitica: concedere all'Ucraina una forma di adesione parziale all'Unione europea già dal prossimo anno. A raccontare questa ipotesi, del tutto inedita per l'Ue, è Politico con un lungo articolo in cui vengono citati funzionari e diplomatici europei che starebbero lavorando al dossier.

