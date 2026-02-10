Macron lancia l’allarme: l’Europa si sente spazzata via. In un’intervista, il presidente francese avverte che il continente deve affrontare una fase di cambiamenti rapidi e profondi. Secondo lui, l’Europa rischia di perdere terreno rispetto alle grandi potenze mondiali, soprattutto in Cina, e deve reagire subito per non restare indietro.

L’Unione europea è chiamata a una scelta strategica, secondo il presidente francese Emmanuel Macron. In una lunga intervista concessa a sette testate europee, il capo dell’Eliseo ha indicato un’accelerazione del contesto internazionale e un ampliamento del divario con le principali potenze globali, con un riferimento esplicito alla crescita della Cina. Macron ha sostenuto che, in questa fase, le analisi e i rapporti non siano più sufficienti e che serva un orientamento politico operativo e tempestivo. Intervista di Macron: confronto Ue-Cina e dati economici. Nel passaggio dedicato alla competizione internazionale, Macron ha richiamato i documenti elaborati da Mario Draghi ed Enrico Letta, sottolineando la rapidità con cui lo scenario sarebbe cambiato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’Ue spazzata via”. Macron shock, l’allarme è reale: cosa sta succedendo

Approfondimenti su Unione europea Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron mette in guardia l’Europa: o diventa una potenza reale, o rischia di essere spazzata via.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Unione europea Macron

Argomenti discussi: Macron, 'l'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via; L’appello di Macron: Debito comune Ue per finanziare difesa e Intelligenza artificiale; Macron: L'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via; La ricetta di Macron per rilanciare l'Europa, altrimenti 'sarà spazzata via'.

Emmanuel Macron mette in guardia l’UE: Decida se diventare una potenza o sarà spazzata viaEmmanuel Macron spinge l’UE verso investimenti comuni in difesa, intelligenza artificiale e tecnologie verdi per rendere l’Europa una potenza autonoma e competitiva. Ecco le sue parole nell'intervista ... notizie.it

Macron: «Quattro obiettivi per rilanciare l’Ue, altrimenti verrà spazzata via»Il presidente francese lancia il suo piano per l'Europa: «Semplificazione, diversificazione commerciale, industria e innovazione» ... unionesarda.it

Macron lancia la sfida all’Europa: “Serve un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale. L’Unione deve scegliere se diventare una potenza o rischia di essere spazzata via.” Il presidente francese, in un’intervista esclusiva a 7 quotidiani, tra - facebook.com facebook