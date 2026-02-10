L’UE continua la sua battaglia contro la distruzione dei capi invenduti

L’Unione Europea intensifica i controlli sui capi invenduti dei negozi di fast fashion. Molti non sanno che i resi di questi negozi online, invece di aiutare l’ambiente, spesso peggiorano la situazione. Le aziende continuano a smaltire grandi quantità di vestiti che non vendono, contribuendo a un problema già grande di spreco e inquinamento. L’UE vuole fermare questa pratica e spingere le aziende a cambiare rotta.

Non tutti sanno che i famosi “resi” dei siti online di fast fashion sono il contrario della sostenibilità. I capi invenduti e restituiti non tornano sul mercato, ma vengono distrutti. Un problema di spreco di risorse e l’inquinamento che ha attirato l’attenzione dell’Unione Europea, che ha iniziato la sua battaglia contro la distruzione dei capi invenduti, con la finalità di promuovere il riciclo dei materiali. In particolare la Commissione Europea ha stilato nuove misure nell’ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Espr) per prevenire la distruzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L'Unione Europea ha deciso di mettere fine alla distruzione dei capi invenduti.

L'Unione Europea annuncia una nuova regola per il settore tessile.

