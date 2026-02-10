Lucca coperta la statua di Trump per le parole sui soldati italiani in Afganistan

A Lucca, la statua di Trump è stata coperta con un telo nero. Il sindaco del paese in Garfagnana ha deciso di intervenire dopo le frasi offensive del presidente americano sui soldati italiani in Afghanistan. La decisione arriva in modo rapido e deciso, senza aspettare altri commenti o reazioni.

Un telo nero copre la statua di Trump, una delle attrazioni del bioparco di Vagli in Garfagnana. Una punizione decisa dal sindaco del piccolo paese in provincia di Lucca dopo le parole denigratorie pronunciate dal presidente degli Stati Uniti sui nostri soldati in Afganistan. Che - secondo lui - sarebbero rimasti nelle retrovie della guerra, mentre la realtà racconta che in battaglia ne sono morti 53 e 723 sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lucca, coperta la statua di Trump per le parole sui"soldati italiani in Afganistan Approfondimenti su Lucca Statua Meloni, stupore per le parole di Trump sui soldati italiani in Afghanistan: polemiche delle opposizioni per la risposta “tardiva” Le dichiarazioni di Donald Trump sui soldati italiani in Afghanistan hanno suscitato sorpresa e polemiche nel nostro Paese. Meloni: «Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan, non sono accettabili» Il governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump sui soldati della NATO in Afghanistan, ritenendo tali affermazioni inaccettabili. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lucca Statua Argomenti discussi: Vagli (LU), ‘ingrato con i nostri soldati’: sindaco Garfagnana copre statua di Trump; Vagli: Daspo alla statua di Trump: coperta per tre mesi; Ingrato con i nostri soldati. Puglia copre la statua di Trump. Il sindaco copre la statua di Trump con un telo: Inaccettabili parole sull’esercito italianoVagli Sotto, la decisione di Mario Puglia: una sorta di Daspo per tre mesi come punizione per aver minimizzato il valore dei militari impegnati su fronti Nato ... lanazione.it Vagli (LU), ‘ingrato con i nostri soldati’: sindaco Garfagnana copre statua di TrumpLa statua omaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è esposta al bioparco di Vagli in Garfagnana (Lucca) dal 2017. Trump è stato ingrato ve ... controradio.it “Amore senza fine”, la mostra sui 120 anni della Pantera ideata dalla collaborazione tra Comune di Lucca e Lucca United, da oggi allestita nei locali della tribuna coperta del Porta Elisa, il tempio del calcio lucchese. Grazie al presidente Matteo Brunori per l’ini - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.