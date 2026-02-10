L’oro della Cina spinge Pechino come grande polo finanziario

La Cina si conferma il primo produttore di oro al mondo. Nel 2024, ha estratto 380,2 tonnellate, circa il 10% della produzione globale. Pechino continua a consolidare il suo ruolo come grande centro finanziario e minerario.

La Cina è il principale produttore di oro al mondo. I dati più aggiornati hanno rilevato che nel 2024 le sue 380,2 tonnellate hanno rappresentato circa il 10% della produzione globale totale. Eppure il Dragone sta continuando a comprare oro. Il World Gold Council ha calcolato che dal 2022 – anno della riesplosione della guerra in Ucraina e del conseguente tentativo dell’Occidente di isolare politicamente ed economicamente la Russia – le sue riserve auree sono cresciute di quasi il 20%, pari a circa 358 tonnellate e ora ammontano a 2.306 tonnellate. Alla fine del 2025, Pechino ha dichiarato di aver incrementato le proprie riserve di sole 26,75 tonnellate, ma il Financial Times ha avvertito che «gli acquisti di oro non dichiarati da parte della Cina potrebbero essere oltre dieci volte superiori alle cifre ufficiali» e stima che complessivamente potrebbero aver raggiunto le 250 tonnellate nel 2025, «ovvero più di un terzo della domanda totale delle Banche Centrali». 🔗 Leggi su It.insideover.com

Oro di nuovo sopra i 5.000 dollari, la Cina ha un piano: le previsioni per il 2026L’oro supera quota 5.000 dollari l’oncia, spinta ancora dalla debolezza del dollaro. La Cina sembra avere un piano. Cosa accadrà nel 2026 ... quifinanza.it

La Cina esorta le sue banche commerciali a scaricare i T-bondLa mossa riflette le preoccupazioni per la volatilità dei mercati Usa e contribuisce a riportare l’oro sopra i 5.000 dollari l’oncia. Lo yuan sale ai massimi da 33 mesi sul biglietto verde. In calo i ... milanofinanza.it

