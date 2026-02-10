Londra 13enne arrestato per tentato omicidio | ha accoltellato due compagni a scuola

Un ragazzino di appena 13 anni è stato arrestato ieri in Inghilterra con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la polizia, il ragazzo avrebbe brandito un coltello e ferito due compagni durante l’orario scolastico in una scuola nel nord-ovest di Londra. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’accaduto, e ora si indaga sui motivi di questa aggressione che ha sconvolto la comunità locale.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato in Inghilterra con l'accusa di tentato omicidio dopo l'accoltellamento di due compagni in una scuola nel nord-ovest di Londra. Gli agenti sono stati chiamati alla Kingsbury High School in tarda mattinata dopo aver ricevuto segnalazioni relative a un ragazzo di 13 anni accoltellato.

