La vicenda di Michael Giffoni torna sotto i riflettori. Il diplomatico italiano, già coinvolto nelle vicende dei visti a Sarajevo e in Kosovo, aspetta ancora le scuse ufficiali per quello che lui definisce un’ingiustizia. La sua storia si intreccia con momenti difficili e grotteschi, in cui sono state sollevate accuse e sospetti senza mai arrivare a una conclusione chiara. Giffoni, che ha servito l’Italia in zone di crisi, si trova ora a dover fare i conti con un episodio che rischia di macchiare la sua carri

Conto che vi ricordiate la Passione di Michael Giffoni, il diplomatico italiano in servizio nell’assedio di Sarajevo e poi ambasciatore in Kosovo, dove avvennero delle irregolarità nella concessione di visti a opera di funzionari infedeli – uno era il figlio di Ibrahim Rugova e approfittò della reputazione paterna. Unico, contro una pletora di diplomatici di rango colti con le mani nel sacco e discretamente passati a miglior vita terrena per la via delle dimissioni “volontarie”, un giorno del 2014, al rientro da una missione in Libia, dove era inviato speciale, Giffoni ricevette senza preavviso una sospensione cautelare, poco dopo tramutata da Federica Mogherini in destituzione “per alto tradimento”, che in tempo di guerra gli sarebbe valsa la fucilazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’odissea ingiusta e grottesca di Michael Giffoni, ancora in attesa di scuse

Approfondimenti su Michael Giffoni

Giffoni Sei Casali si prepara a riscoprire le sue radici con un evento speciale.

Nel 2026, il cinema si prepara a offrire una vasta gamma di titoli attesi, tra grandi registi come Sorrentino e Spielberg, blockbuster come gli Avengers, e capolavori di registi come Nolan e biopic su figure iconiche come Michael Jackson.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Michael Giffoni

Argomenti discussi: Saracino: dall’arresto all’assoluzione. la mia odissea.

L'odissea ingiusta e grottesca di Michael Giffoni, ancora in attesa di scuseLe persone non dicono quasi mai per intero l’agonia che attraversano, si attaccano al pudore come a un’ultima riserva. L’ex ambasciatore al congresso del Partito radicale e la sua destituzione ... ilfoglio.it

L’Odissea, Jonathan Nolan esalta il film del fratelloL’Odissea di Christopher Nolan inizia a far parlare di sé ben prima dell’uscita nelle sale. L’attesissima trasposizione cinematografica del poema epico di Omero ha infatti già ricevuto una prima ... lascimmiapensa.com

Giffoni Film Festival Festival Edizione 55° = 2025 Salvi, Da Vinci @ # Giffonifilmfestival Sabato Scarpa Photoreporter Video Maker facebook