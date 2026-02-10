LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Hofer e Robatscher in corsa per il podio Ultima manche alle 18.30

Le atlete italiane Hofer e Robatscher sono in gara nella finale di slittino singolo femminile alle Olimpiadi. A poche ore dalla fine, la corsa per il podio si fa più intensa. L’ultima manche è prevista per le 18.30, e ancora tutto può succedere. La classifica vede la tedesca Taubitz in testa, ma le due italiane cercano di conquistare un buon risultato. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:42 Ribadiamo la top ten ad una manche dal termine: 1-Taubitz (GER) 2:37.918 2-Bota (LAT) 2:38.622 3-Farquahrson (USA) 2:38.673 4-Hofer (ITA) 2:38.720 5-Fischnaller (USA) 2:38.748 6-Robatscher (ITA) 2:38.827 7-Schulte (AUT) 2:38.936 8-Berreiter (GER) 2:39.064 9-Maag (SUI) 2:39.368 10-Fraebel (GER) 2:39.393 17:38 La svedese Kohala, sorella dello slittinista che ha partecipato alla gara maschile, è l'ultima qualificata alla quarta manche. 17:35 Si susseguono gli errori man mano che il livello delle atlete cala. Ci avviciniamo alla chiusura della terza manche.

