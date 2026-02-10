LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano le batterie dei 500 metri femminili

Questa mattina le batterie dei 500 metri femminili di short track sono iniziate con alcune sorprese. La giuria non ha preso decisioni, quindi sono passate alle semifinali Wang Xinran e Kanai, la giapponese che è stata la più veloce a rialzarsi dopo una caduta. La gara si annuncia intensa e aperta a molte possibilità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Nessuna scelta della giuria. Passano Wang Xinran e la giapponese Kanai, la più lesta a rialzarsi. Fuori l'azzurra Sighel ed a sorpresa l'americana Stoddard. Ora è il momento di Arianna Fontana! 10:40 Cadono in tre! Resta in piedi solo la cinese Wang Xinran. La scivolata dell'americana Stoddard provoca le cadute a catena di Sighel e Kanai. Vediamo ora cosa deciderà la giuria. 10:39 Arianna Sighel incrocia l'americana Corinne Stoddard, la cinese Wang Xinran e la giapponese Rika Kanai. 10:38 Nessun problema per la canadese Sarault, che chiude al primo posto in 42.

