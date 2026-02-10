LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | pokerissimo azzurro in semifinale! Mocellini fa sognare sorpresa Daprà

Questa mattina gli azzurri dello sci di fondo hanno fatto il pieno di emozioni in semifinale. Mocellini ha stupito tutti con una gara spettacolare, portando a casa un risultato che fa sognare. Daprà, invece, ha sorpreso con una performance inaspettata, dimostrando grande determinazione. La gara è stata intensa, con Ganz che ha tentato di tenere il passo fino all’ultima salita, ma alla fine si è dovuto accontentare di un buon piazzamento. Ora si attende la finale, con gli italiani pronti a dare battaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Bene Ganz all'interno, è seconda sulla salita 12.57: Ganz si stacca leggermente prima dell'ultima salita, poi si aggancia 12.55: C'è Caterina Ganza al via della prima semifinale femminile. Queste le protagoniste: 1 Linn Svahn Svezia 2 Jonna Sundling Svezia 3 Johanna Matintalo Finlandia 4 Caterina Ganz Italia 5 Kristine Stavaas Skistad Norvegia 6 Julia Kern Stati Uniti 12.54: Questa la composizione delle semifinali maschili: Semi Finals – Heat 1 1 Johannes Hoesflot Klaebo Norvegia 2 Ben Ogden Stati Uniti 3 Simone Mocellini Italia 4 Alvar Myhlback Svezia 5 Erik Valnes Norvegia 6 Lauri Vuorinen Finlandia Semi Finals – Heat 2 1 Oskar Opstad Vike Norvegia 2 Anton Grahn Svezia 3 Jiri Tuz Cechia 4 Simone Daprà Italia 5 JC Schoonmaker Stati Uniti 6 Federico Pellegrino Italia 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: pokerissimo azzurro in semifinale! Mocellini fa sognare, sorpresa Daprà

