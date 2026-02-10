LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | Mocellini si qualifica dopo una caduta! Tutti gli azzurri alla seconda fase

Alle Olimpiadi di Pechino, la gara di sci di fondo è ancora in pieno svolgimento. Mocellini, dopo una caduta, si risolleva e riesce a qualificarsi per la seconda fase della sprint. Gli altri azzurri hanno fatto bene e sono già in corsa per passare il turno. L’evento continua con grande tensione e attesa tra gli sportivi italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45: Appuntamento alle 11.45 per la seconda fase della sprint olimpica. A più tardi e buona giornata 10.35: Queste le composizioni dei quarti di finale: Quarter Finals – Heat 1 1 Johannes Hoesflot Klaebo Norvegia 2 Jules Chappaz Francia 3 Edvin Anger Svezia 4 Erik Valnes Norvegia 5 Elia Barp Italia 6 Johan Haeggstroem Svezia Quarter Finals – Heat 2 1 Ben Ogden Stati Uniti 2 Alvar Myhlback Svezia 3 Emil Liekari Finlandia 4 Federico Pellegrino Italia 5 Theo Schely Francia 6 Lauri Vuorinen Finlandia Quarter Finals – Heat 3 1 Jiri Tuz Cechia 2 Lucas Chanavat Francia 3 Jan Stoelben Germania 4 Joni Maki Finlandia 5 Simone Mocellini Italia 6 Zak Ketterson Stati Uniti Quarter Finals – Heat 4 1 Harald Oestberg Amundsen Norvegia 2 Valerio Grond Svizzera 3 Richard Jouve Francia 4 Oskar Opstad Vike Norvegia 5 JC Schoonmaker Stati Uniti 6 Bernat Selles Gasch Spagna Quarter Finals – Heat 5 1 Noe Naeff Svizzera 2 Janik Riebli Svizzera 3 Jaume Pueyo Spagna 4 Ondrej Cerny Cechia 5 Simone Daprà Italia 6 Anton Grahn Svezia 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Mocellini si qualifica dopo una caduta! Tutti gli azzurri alla seconda fase Approfondimenti su Olimpiadi SciDiFondo LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Mocelli si qualifica dopo una caduta! Tutti gli azzurri alla seconda fase Alle Olimpiadi di Pechino, la qualificazione di Mocelli ha sorpreso tutti. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: tocca a Mocellini. ultimo degli azzurri Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi SciDiFondo Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza; LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane; Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streaming. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol nella top 10! Attesa per Pellegrino e MocelliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09: Barp si inserisce in 24ma poisizione 10.08: Pellegrino è 15mo al traguardo, prova non straordinaria ... oasport.it Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streamingTutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest'oggi ... oasport.it Martedì 10 febbraio doppio appuntamento olimpico. Si inizia alle 9.15 con lo sci di fondo sprint donne e a seguire quello maschile. Si alterneranno i quarti di finale, semifinali e finale. Il tutto allo stadio del fondo di Lago di Tesero. La lista ufficiale degli atleti e d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.