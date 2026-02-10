LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | Mocellini e Pellegrino mine vaganti

Questa mattina si sono svolti le gare di sprint maschile e femminile di sci di fondo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Mocellini e Pellegrino non sono riusciti a brillare, finendo lontano dai podi e lasciando spazio a sorprese nelle prime posizioni. La gara è stata seguita da vicino dagli appassionati, con aggiornamenti in tempo reale e tanti tifosi che sperano in una ripresa nelle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile e femminile valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Archiviato l'avvio dei Giochi con gli skiathlon, che hanno già incoronato Frida Karlsson e Johannes Klaebo, il programma dello sci di fondo olimpico entra nel vivo con una delle discipline più spettacolari: la sprint in tecnica classica. Martedì 10 febbraio, in Val di Fiemme, il format più esplosivo del fondo monopolizzerà l'attenzione. Si partirà al mattino con le qualificazioni femminili, in programma dalle 9.

