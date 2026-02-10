In questa mattina di Olimpiadi, gli appassionati seguono con attenzione le gare di sprint. Ganz e Cassol sono riusciti a passare in semifinale, mentre Pellegrino si gioca tutto nei ripescaggi. Tra poco tocca anche a Mocellini, che spera di entrare tra i migliori. La corsa si fa sempre più avvincente, con il norvegese Vike che si aggiudica la vittoria, lasciando indietro un ottimo Schoonmaker.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45: La vittoria va al norvegese Vike che sopravanza un ottimo Schoonmaker. Lo statunitense ha vinto la volata in rimonta 12.40: Questi i protagonisti della penultima batteria: 1 Harald Oestberg Amundsen Norvegia 2 Valerio Grond Svizzera 3 Richard Jouve Francia 4 Oskar Opstad Vike Norvegia 5 JC Schoonmaker Stati Uniti 6 Bernat Selles Gasch Spagna 12.38: MOCELLINIIIIIIII! Vince l’azzurro la batteria numero 3 con un grane finale e vola in semifinale. Secondo posto per il ceco Tuz 12.36: Mocellini è secondo in salita 12.33: Questi i protagonisti della terza semifinale, c’è Simone Mocellini: 1 Jiri Tuz Cechia 2 Lucas Chanavat Francia 3 Jan Stoelben Germania 4 Joni Maki Finlandia 5 Simone Mocellini Italia 6 Zak Ketterson Stati Uniti 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol in semifinale! Pellegrino ripescabile, tra poco Mocellini

Approfondimenti su Sci di fondo

Alle Olimpiadi di sci di fondo, la gara sprint entra nel vivo con Ganz e Cassol in semifinale, mentre i tifosi aspettano Pellegrino e Mocellini.

Alle Olimpiadi di Pechino, lo sprint di fondo tiene ancora tutti col fiato sospeso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sci di fondo

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza; LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane; A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma skiathlon maschile, streaming, pettorali di partenza.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol in semifinale! Pellegrino ripescabile, tra poco MocelliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29: Pellegrino terzo sulla salita 12.25: C'è Federico Pellegrino nella seconda batteria. Questi i ... oasport.it

Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streamingTutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest'oggi ... oasport.it

Martedì 10 febbraio doppio appuntamento olimpico. Si inizia alle 9.15 con lo sci di fondo sprint donne e a seguire quello maschile. Si alterneranno i quarti di finale, semifinali e finale. Il tutto allo stadio del fondo di Lago di Tesero. La lista ufficiale degli atleti e d - facebook.com facebook