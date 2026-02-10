LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | si parte con Vlhova attesa per D’Antonio

Alle Olimpiadi di Pechino si è appena conclusa la gara di combinata femminile. La primo a partire, Vlhova, ha sbagliato sulla sequenza e si è fermata con il parastinco incastrato. La sua corsa si è interrotta bruscamente e ora si aspetta D’Antonio, che potrebbe fare bene. La tensione è alta tra gli appassionati di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.01 Partita Labastova 14.01 FUORI VLHOVA!! La slovacca sbaglia sulla sequenza, rimane agganciata con il parastinco e inforca alla porta successiva. Due intermedi Vlhova li ha fatti e potrebbero servire per capire il suo livello 13.59 Pronta al cancelletto di partenza Petra Vlhova. 13.57 La parte più ripida è proprio nella primissima parte del percorso. Non ci sono molti problemi vedendo l’apripista con una neve facile e da spingere. 13.54 Questa l’ordine di partenza dello slalom: 1. Srobova Vlhova (SVK) 2. Negri Labastova (CZE) 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: si parte con Vlhova, attesa per D’Antonio Approfondimenti su Sci alpino Live LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la discesa, attesa per Pirovano e Goggia La gara di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: si parte sotto un leggero nevischio, attesa per le azzurre La seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi è partita sotto un leggero nevischio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sci alpino Live Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dello slalom, l’Italia sogna con PeterliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.48 Tanta curiosità per vedere l'esordio olimpico di Giada D'Antonio ed Anna Trocker. oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci alpino, #Italia 3^ dopo la discesa in combinata femminile: Pirovano/Peterlini dietro a USA (1^) e Austria (2^) #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Tutti gli azzurri in gara oggi: dallo sci alpino al pattinaggio di figura ecco a chi tocca E' il giorno di Giacomel, staffetta mista short track, Goggia-Della Mea, curling e Pellegrino Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

