LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via dello slalom l’Italia sogna con Peterlini

Da oasport.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi minuti all’inizio dello slalom della combinata femminile alle Olimpiadi. L’Italia sogna di fare bene, con Peterlini tra le favorite. La tensione cresce, i tifosi italiani sono incollati davanti allo schermo per seguire ogni istante di questa gara che potrebbe regalare una medaglia. Il via è previsto per le 13.30 e tutto è pronto, ora tocca alle atlete mettere in gioco le proprie capacità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della combinata a squadre femminle. 11.44 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale della combinata a squadre femminile. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire la discesa insieme a noi e vi invitiamo a rimanere collegati con noi per seguire anche lo slalom. A più tardi. 11.43 L’appuntamento con lo slalom è alle 14.00, orario di partenza della prima atleta. Ad iniziare la prova di slalom sarà Petra Vlhova che ritorna in gara dopo due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino combinata femminile olimpiadi in diretta pochi minuti al via dello slalom l8217italia sogna con peterlini

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dello slalom, l’Italia sogna con Peterlini

Approfondimenti su Olimpiadi Sci

LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via della discesa

Le atlete italiane stanno per scendere in pista nella combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi.

LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson/Shiffrin davanti dopo la discesa, l’Italia si affida a Pirovano/Peterlini

La combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio

Video La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio

Ultime notizie su Olimpiadi Sci

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti.

live sci alpino combinataLIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson/Shiffrin davanti dopo la discesa, l’Italia si affida a Pirovano/PeterliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.44 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale della combinata a ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.