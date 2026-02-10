LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via dello slalom l’Italia sogna con Peterlini

Mancano pochi minuti all’inizio dello slalom della combinata femminile alle Olimpiadi. L’Italia sogna di fare bene, con Peterlini tra le favorite. La tensione cresce, i tifosi italiani sono incollati davanti allo schermo per seguire ogni istante di questa gara che potrebbe regalare una medaglia. Il via è previsto per le 13.30 e tutto è pronto, ora tocca alle atlete mettere in gioco le proprie capacità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della combinata a squadre femminle. 11.44 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale della combinata a squadre femminile. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire la discesa insieme a noi e vi invitiamo a rimanere collegati con noi per seguire anche lo slalom. A più tardi. 11.43 L’appuntamento con lo slalom è alle 14.00, orario di partenza della prima atleta. Ad iniziare la prova di slalom sarà Petra Vlhova che ritorna in gara dopo due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dello slalom, l’Italia sogna con Peterlini Approfondimenti su Olimpiadi Sci LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via della discesa Le atlete italiane stanno per scendere in pista nella combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson/Shiffrin davanti dopo la discesa, l’Italia si affida a Pirovano/Peterlini La combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio Ultime notizie su Olimpiadi Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson/Shiffrin davanti dopo la discesa, l’Italia si affida a Pirovano/PeterliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.44 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale della combinata a ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it Tutti gli azzurri in gara oggi: dallo sci alpino al pattinaggio di figura ecco a chi tocca E' il giorno di Giacomel, staffetta mista short track, Goggia-Della Mea, curling e Pellegrino Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Sci alpino, Italia fuori dal podio nella combinata a squadre maschile Quinta la coppia Paris/Sala, settimi Franzoni/Vinatzer #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.