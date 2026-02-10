LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | Johnson Shiffrin davanti dopo la discesa l’Italia si affida a Pirovano Peterlini

La combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo. Dopo la discesa, Johnson e Shiffrin sono in testa, pronte a sfidarsi nello slalom di questo pomeriggio. L’Italia si affida a Pirovano e Peterlini, sperando di conquistare punti importanti. I pettorali di partenza sono stati già diffusi, e l’attesa cresce per le prossime ore, quando si deciderà il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.43 L’appuntamento con lo slalom è alle 14.00, orario di partenza della prima atleta. Ad iniziare la prova di slalom sarà Petra Vlhova che ritorna in gara dopo due anni. 11.42 Per una medaglia l’Italia si affida Martina Peterlini. L’azzurra partirà per terzultima con un distacco di 27 centesimi da Shiffrin, dopo il brillante terzo posto di Laura Pirovano. Partiranno più distanti le due giovanissime con Anna Trocker che ripartirà dal decimo posto di Nicol Delago a 1.16, mentre Giada D’Antonio sarà la settima atleta al cancelletto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson/Shiffrin davanti dopo la discesa, l’Italia si affida a Pirovano/Peterlini Approfondimenti su Johnson Shiffrin LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson davanti a tutte, bene Pirovano! Cade Sofia Goggia La gara di combinata femminile alle Olimpiadi è iniziata con sorprese e cadute. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la discesa, attesa per Pirovano e Goggia La gara di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Johnson Shiffrin Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Nella combinata a squadre è l’ora degli slalomisti. LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: Johnson/Shiffrin davanti dopo la discesa, l’Italia si affida a Pirovano/PeterliniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.40 Si preannuncia uno slalom bellissimo con 8 nazioni in meno di 8 decimi. L'oro ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il ricchissimo programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sarà in scena la combinata a ... oasport.it #SciAlpino La startlist della combinata femminile: Johnson-Shiffrin le grandi favorite, l'Italia ci prova con quattro tandem #milanocortina2026 #AlpineSkiing #9Febbraio dlvr.it/TQs40g x.com Martedì a Cortina la seconda gara dei Giochi in ambito femminile, con Johnson-Shiffrin favoritissime per il titolo olimpico dopo quello mondiale. Pirovano gareggerà con Peterlini, mentre le sorelle Delago sono state abbinate alle due giovanissime - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.