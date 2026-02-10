LIVE Salto con gli sci gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA | Slovenia davanti ma la Norvegia prova a risalire

La gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi è ancora aperta. La Slovenia guida, ma la Norvegia non molla e cerca di recuperare terreno. Finlandia e USA hanno già saltato: gli statunitensi sono al momento davanti ai finlandesi. La competizione continua a tenere gli appassionati con colpi di scena e sorpassi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Hanno saltato Finlandia e USA. Quest'ultimo team è davanti al primo. Ora la Cina. 20:10 Terza serie maschile che ripropone Lanisek contro Sundal per l'oro. Kobayashi per il Giappone. 20:09 La Norvegia torna pesantemente sotto a -10.1 punti dalla Slovenia. Giappone a +13 punti. 20:08 Brava Nika Kriznar. Potrebbe aver regalato l'oro alla Slovenia, Sono 98.5 metri, ne perde 6 da Stroem. 20:07 Atterra a 97.5 metri Maruyama e fa il suo, considerando i dati compensativi si porta a meno 2.9 punti dalla Norvegia. Ora Kriznar, salto chiave! 20:06 La fa, atterra a 101 metri e adesso c'è Maruyama.

