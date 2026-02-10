LIVE Paolini-Sakkari 4-6 2-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | doppio break di vantaggio per l’ellenica che servirà per il match

Sta andando avanti la partita tra Paolini e Sakkari a Doha. L’ellenica ha già un doppio break di vantaggio e servirà per chiudere il match. L’azzurra ha messo in rete una volée di rovescio lungolinea, mentre Sakkari si prepara a finalizzare. La sfida si sta facendo sempre più intensa e ora il risultato pende a favore della greca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 In rete la volée di rovescio lungolinea dell'azzurra. Doppio break per la numero 52 WTA. 40-A Rovescio lungolinea vincente dell'ellenica. Ancora palla break. 40-40 Lungo il rovescio incrociato di Sakkari. 30-40 Lungo il rovescio incrociato di "Jas". Palla break. 30-30 Lunga la risposta di rovescio lungolinea della greca. 15-30 Largo il diritto incrociato della portacolori del bel paese. 15-15 Lungo il diritto lungolinea della toscana. 15-0 Servizio interno vincente giocato con la seconda di Paolini. 4-2 Palla corta giocata con il diritto lungolinea e vincente della numero 52 del mondo.

