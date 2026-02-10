LIVE Paolini-Sakkari 4-6 1-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’ellenica è in vantaggio di un break in questo avvio di secondo set

Paolini sta affrontando Sakkari nel match di Doha. Dopo aver perso il primo set 4-6, ora si trova sotto di un break nel secondo, con il punteggio di 1-3. La sconfitta sembra vicina, ma il tennis è imprevedibile e tutto può ancora cambiare. Nel frattempo, Paolini ha già trovato qualche buona risposta in campo, come il diritto incrociato vincente, che le ha portato un punto importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Largo il diritto incrociato della numero 52 WTA. 15-15 Diritto incrociato giocato in controbalzo vincente da parte di Paolini. 0-15 Rovescio lungolinea vincente dell’ellenica. 3-1 Servizio interno vincente di Sakkari. A-40 Lungo il rovescio lungolinea della toscana. 40-40 Lungo il diritto lungolinea dell’ateniese. A-40 Servizio esterno vincente della classe ’95. 40-40 Recupero giocato con il rovescio lungolinea e vincente della greca dopo una palla corta di ”Jas”. 30-40 Lungo il rovescio incrociato di Paolini. 15-40 Diritto incrociato e vincente della classe ’96. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 1-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica è in vantaggio di un break in questo avvio di secondo set Approfondimenti su Paolini Sakkari LIVE Paolini-Sakkari, 4-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica servirà per aggiudicarsi il primo parziale Inizia il set decisivo tra Paolini e Sakkari a Doha. LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 1-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica si aggiudica il primo parziale La partita tra Paolini e Sakkari a Doha si sta accendendo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Paolini Sakkari Argomenti discussi: Doha su SuperTennis, 2°T: live in tv Paolini-Sakkari. Alle 13 Cocciaretto-Gauff; LIVE Paolini-Sakkari, WTA Doha 2026 in DIRETTA: esordio subito complicato; Paolini, Berrettini e non solo: le partite su Sky; Doha su SuperTennis: Paolini n.6 del seeding. Cocciaretto out nelle quali. LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 1-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Diritto incrociato e vincente dell'azzurra. 40-15 Stecca con il diritto incrociato la greca. La palla ... oasport.it Doha su SuperTennis, 2°T: martedì live alle 11.30 Paolini- Sakkari. Alle 13 Cocciaretto-GauffDue le azzurre impegnate martedì nel secondo turno del Qatar TotaleEnergies Open, primo WTA 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI Martedì 10-2-26 •DOHA Ore 11:30 Paolini vs Sakkari Ore 13:00 Cocciaretto vs Gauff Ore 15:30 doppio Errani-Paolini vs Eikeri-Jian •ROTTERDAM Ore 13:30 Bolelli-Vavassori Vs Bublik-Royer •BUENO - facebook.com facebook WTA Doha: Zheng torna e rimonta Kenin, Sakkari si regala Paolini. Ostapenko avanti a fatica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.