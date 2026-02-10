Live Nation si prende il Forum di Assago | tutto quello che c' è dietro il primo grosso affare dell' anno

Questa mattina, Live Nation ha ufficialmente preso il controllo del Forum di Assago, uno dei luoghi più noti della scena musicale italiana. L’operazione arriva a poche ore dall’inizio di Milano-Cortina 2026 e rappresenta il primo grande affare dell’anno nel settore degli eventi live. La decisione ha sorpreso molti, considerando che fino a poco tempo fa il teatro era ancora sotto gestione diversa. Ora, con questa acquisizione, si apre una nuova fase per il prestigioso spazio milanese, che si prepara a ospitare concerti e spettacoli sotto una nuova gestione.

Il colosso americano acquisisce da Bastogi il 100 per cento di ForumNet: nel pacchetto anche il Teatro della Luna e la gestione del Carroponte. Sfida aperta ai tedeschi di Cts Eventim che gestiscono l'arena Santa Giulia: i concerti sono una miniera d'oro. Tutti gli equilibri e i meccanismi dell'operazione da 90 mln (e cosa potrebbe cambiare coi biglietti) A poche ore dall’inizio di Milano-Cortina 2026, con un autentico coup de théâtre una delle sue venue più famose ha cambiato proprietario. Il Forum di Assago (Milano) è stato acquisito dalla multinazionale americana Live Nation Entertainment, insieme all’adiacente Teatro della Luna e la gestione del Carroponte di Sesto San Giovanni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Live Nation si prende il Forum di Assago e il Carroponte.

Live Nation ha annunciato di aver acquistato il Forum di Assago.

