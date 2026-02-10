LIVE Montpellier-Civitanova 3-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | vittoria a sorpresa dei francesi

Questa sera il match tra Montpellier e Civitanova si è concluso con una vittoria a sorpresa per i francesi. La squadra di casa ha battuto i campioni italiani 3-2, lasciando tutti senza parole. L’MVP della partita è stato lo schiacciatore argentino Ezequiel Palacios, che ha guidato Montpellier con giocate decisive. La partita è stata emozionante fino all’ultimo punto, con continui colpi di scena e un pubblico in delirio. I veneti dovranno ora rivedere le strategie in vista delle prossime gare di Champions League.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 MVP della partita assegnato allo schiacciatore argentino di Montpellier Ezequiel Palacios. 22.17 Un quinto set dove la Lube sembrava avviata verso la vittoria, in vantaggio di punteggio e con l'inerzia della gara a favore. Brava Montpellier a rimanere sempre attaccata alla partita, giocando in modo freddo i punti decisivi. 16-14 Palacios con la diagonale, vince Montpellier. 15-14 Ace di Sanchez, palla sulla riga, match point francese. Time out Medei. 14-14 Mathias con la diagonale. 13-14 Parallela impressionante di Nikolov, non contiene la difesa francese.

