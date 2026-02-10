LIVE Montpellier-Civitanova 2-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gran terzo set della Lube che si avvicina ai francesi

Il match tra Montpellier e Civitanova in Champions League volley si sta rivelando più combattuto del previsto. Dopo il primo set vinto dai francesi, gli uomini di Lube hanno reagito nel secondo, pareggiando con un bel punto di Palacios. Ora il punteggio è 2-1 in favore di Montpellier, e nel terzo set la squadra italiana cerca di avvicinarsi agli avversari. Il pubblico assiste a un confronto acceso, con scambi intensi e momenti di tensione. La partita resta aperta e ogni punto conta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Muro di D'Heere su Lopez. 1-1 Pipe di Palacios. 0-1 In rete la palla dell'argentino. 21.29 Inizia il quarto set! Servizio per Montpellier, Palacios alla battuta. 21.28 Un set dominato dalla Lube, che sembra un'altra rispetto a quella vista nei primi due set. Loeppky e Nikolov stanno trascinando la squadra e alklo stesso tempo sono tanti gli errori di Montpellier, qualcuno anche in costruzione. 14-25 Muro di Nikolov, che chiude il set. 14-24 Ace di Loeppky. 14-23 Challenge richiesto dalla Lube e punto che viene dato a loro. Loeppky tocca la linea con l'attacco.

