LIVE Montpellier-Civitanova 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | francesi che si prendono anche il secondo set si fa dura per la Lube

Il match tra Montpellier e Civitanova sta diventando sempre più difficile per la squadra italiana. I francesi hanno vinto il secondo set e ora conducono 2-0. Dopo il primo parziale perso, la Lube fatica a trovare il ritmo e subisce gli attacchi di Montpellier. Lopez ha provato a risollevare le sorti con un servizio vincente, ma Jouffroy ha risposto con un mani out che ha consolidato il vantaggio francese. La partita si fa complicata per i biancorossi, che ora devono cercare di reagire nel terzo set per restare in cors

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-10 In rete il servizio di Lopez. 7-9 Jouffroy trova il mani out. 6-9 Diagonale di Loeppky che va a segno. 6-8 Ace di Hirsch, aiutato dal nastro. 5-8 Lungo il servizio di Orduna. 4-8 Scambio lungo, lo risolve Nikolov dalla seconda linea. 4-7 Diagonale vincente di Nikolov. 4-6 In rete la battuta di D’Heer. 3-6 Muro di Gargiulo su Lopez. 3-5 Errore al servizio per Palacios. 3-4 Primo tempo vincente di Maré. 2-4 Bottolo con la parallela dalla seconda linea. 2-3 Il muro non contiene l’attacco dalla seconda linea di Hirsch. 1-3 Errore in impostazione di Sanchez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Montpellier-Civitanova 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: francesi che si prendono anche il secondo set, si fa dura per la Lube Approfondimenti su Montpellier Civitanova LIVE Montpellier-Civitanova 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: francesi avanti, inizia il secondo set Il secondo set tra Montpellier e Civitanova è appena iniziato, con i francesi avanti 1-0. LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube favorita nella sfida alle francesi Alle 19:40 prende il via la partita tra Montpellier e Civitanova, valida per il quinto turno della fase a gironi della Champions League volley 2025-2022026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Montpellier Civitanova Argomenti discussi: LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Champions League: Civitanova a Montpellier per vincere la Pool E; Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube, missione francese. C’è da battere Montpellier. Diretta / Montpellier Civitanova (risultato 1-0) video streaming tv: avanti i francesi! (10 febbraio 2026)Diretta Montpellier Civitanova streaming video tv: una Lube con quattro vittorie e zero set concessi vede i quarti di Champions League. ilsussidiario.net LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Montpellier HSC VB e Cucine ... oasport.it Champions, 2° turno ritorno Pool E. Lube martedì (h20) a Montpellier per il primo di 2 match ball. Biancorossi in testa a punteggio pieno Loeppky: " La Cucine Lube Civitanova vista a Verona può tenere testa a tutti!" #cevchampionsleague lubevolley.it/ne x.com CEV Champions League, 2° turno di ritorno della Pool E. Lube di scena martedì (h20) a Montpellier per il primo di due match ball. Biancorossi ora in testa a punteggio pieno Eric Loeppky: " La Cucine Lube Civitanova vista a Verona può tenere testa a tut - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.