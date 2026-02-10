LIVE Montpellier-Civitanova 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | francesi avanti inizia il secondo set

Il secondo set tra Montpellier e Civitanova è appena iniziato, con i francesi avanti 1-0. La partita è in corso e i giocatori si contendono ogni punto. Nikolov ha appena segnato con una diagonale, mentre Gargiulo ha ricevuto un fischio per un fallo sulla palla accompagnata. I tifosi sono in tensione, pronti a seguire ogni scambio di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Ancora Nikolov con la diagonale. 4-4 Palla accompagnata fischiata a Gargiulo. 3-4 Palacios con un attacco in diagonale. 2-4 Grande attacco in diagonale di Nikolov. 2-3 Lopez trova una diagonale vincente. 1-3 Nikolov con la diagonale. 1-2 Lunga la battuta di Loeppky. 0-2 Parallela vincente di Nikolov. 0-1 Loeppky con la diagonale. 20.38 Inizia il secondo set. Alla battuta la squadra francese con Lopez. 20.37 10 errori al servizio per la Lube. 20.35 Dopo un inizio di set dominato dalla Lube, è cresciuto il livello di Montpellier e allo stesso tempo è calato quello di Civitanova, con pesanti errori al servizio.

