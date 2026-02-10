LIVE Montpellier-Civitanova 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | allungano i padroni di casa nel secondo set 15-10

Montpellier guida 1-0 contro Civitanova nella partita di volley valida per la Champions League 2026. I padroni di casa si sono portati avanti nel secondo set con un punteggio di 15-10. La squadra italiana ha provato a reagire, ma al momento il team francese mantiene il vantaggio. La partita è ancora aperta e si può seguire aggiornamento dopo aggiornamento.

23-21 Diagonale al centro di Hirsch. 22-21 Out il servizio di Palacios. 22-20 Attacco di Nikolov murato da Maré. 21-20 Parallela di Nikolov che va a segno. 21-19 Diagonale vincente di Hirsch. 20-19 Out la parallela di Hirsch. 20-18 Muro di Palacios su Nikolov. 19-18 Secondo ace di Loeppky. 19-17 Errore in parallela di Jouffroy, si avvicina la Lube. 19-16 Ace di Loeppky. Time out per Le Marrec. 19-15 Nikolov con la diagonale. 19-14 Dentro Douflos Rossi per Bottolo. 19-14 Errori da entrambe le parti, la risolve Piazzetta con un attacco dal centro. Time out per Medei.

