LIVE Montpellier-Civitanova 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Lube che prova ad allungare 13-15

La partita tra Montpellier e Civitanova sta vivendo un momento di grande tensione. La squadra italiana cerca di allungare nel punteggio, ma il match è ancora in equilibrio, con il punteggio che segna 13-15. La rete di Bottolo sulla diagonale vincente ha portato l’azione sul 24-25, mentre Duflos-Rossi ha risposto con una battuta che ha riaperto il gioco. La gara prosegue a ritmo serrato, con entrambe le squadre che cercano di aggiudicarsi il set. I tifosi sono in attesa di vedere chi farà il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-25 In rete la battuta di Duflos-Rossi. 24-25 Bottolo trova la diagonale vincente. 24-24 Errore dal servizio per Nikolov. 24-23 Loeppky con la parallela. Set point Lube. 23-23 Diagonale vincente di Palacios. 22-23 Tocca il muro francese sulla diagonale di Nikolov. 22-22 Muro di Nikolov su Hirsch, partita che torna in parità. Time out per Le Marrec. 22-21 Pallonetto di Loeppky, la Lube resta agganciata. 22-20 Primo tempo di Maré. 21-20 Diagonale pazzesca di Nikolov, nulla può la difesa francese. 21-19 Out l’attacco di Nikolov. 20-19 Errore in battuta anche per Bottolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Montpellier-Civitanova 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube che prova ad allungare 13-15 Approfondimenti su Montpellier Civitanova LIVE Civitanova-Montpellier 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizio forte della Lube La partita di Champions League volley tra Civitanova e Montpellier è iniziata con un ritmo intenso, con la Lube che si porta avanti 1-0 nel punteggio. LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube favorita nella sfida alle francesi Alle 19:40 prende il via la partita tra Montpellier e Civitanova, valida per il quinto turno della fase a gironi della Champions League volley 2025-2022026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Montpellier Civitanova Argomenti discussi: LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Lube, missione francese. C’è da battere Montpellier; Volley, Champions maschile: le italiane live su Sky, apre oggi Civitanova; Dove vedere la CEV Champions League maschile? Orario, date, dove vederla online e in TV | DAZN News IT. DIRETTA/ Montpellier Civitanova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 febbraio 2026)Diretta Montpellier Civitanova streaming video tv: una Lube con quattro vittorie e zero set concessi vede i quarti di Champions League. ilsussidiario.net LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Montpellier HSC VB e Cucine ... oasport.it Champions, 2° turno ritorno Pool E. Lube martedì (h20) a Montpellier per il primo di 2 match ball. Biancorossi in testa a punteggio pieno Loeppky: " La Cucine Lube Civitanova vista a Verona può tenere testa a tutti!" #cevchampionsleague lubevolley.it/ne x.com CEV Champions League, 2° turno di ritorno della Pool E. Lube di scena martedì (h20) a Montpellier per il primo di due match ball. Biancorossi ora in testa a punteggio pieno Eric Loeppky: " La Cucine Lube Civitanova vista a Verona può tenere testa a tut - facebook.com facebook

