Questa sera l’Italia di hockey ghiaccio femminile ha perso 1-2 contro la Germania negli ultimi minuti. Le azzurre hanno lottato fino alla fine, ma non sono riuscite a evitare la sconfitta, nonostante alcune occasioni sprecate nella seconda frazione. La partita si è decisa nel finale, quando le tedesche hanno trovato il gol decisivo a un minuto dalla sirena. Un risultato che lascia qualche rammarico, perché le italiane hanno dimostrato di poter stare alla pari con una squadra più forte sulla carta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Il rammarico rimane soprattutto per quelle tante occasioni non sfruttate nella seconda frazione di gioco, ma l’Italia ha giocati ancira una volta alla pari contro una squadra sulla carta più forte di lei. 19.07 L’Italia ha giocato una buonissima partita, ma ha ceduto nel finale anche a causa di un vistoso calo fisico delle azzurre. Nel terzo periodo la stanchezza delle ragazze di Bouchard ha permesso alla Germania di salire di livello e di rimanere costantemente nella metà campo azzurra. FINISCE QUI 19? Kluge non riesce ad indirizzare il disco nella porta sguarnita! Sul contropiede l’Italia non è precisa e perde il possesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vantaggio tedesco ad un minuto dalla fine!

L'Italia si prende un vantaggio importante nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Le due squadre si sono divise la posta sul ghiaccio.

