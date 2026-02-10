LIVE – Cassol e Mocellini da sogno Pellegrino per il ripescaggio nella sprint olimpica

In Val di Fiemme si corre una sprint di fondo con tanti colpi di scena. Federica Cassol fa una rimonta impossibile e si qualifica per le semifinali, mentre Caterina Ganz lotta per restare in corsa. Ma la notizia più preoccupante riguarda Federico Pellegrino, che rischia di essere eliminato e di perdere così la possibilità di partecipare alle Olimpiadi. La gara si mantiene ad alta tensione, con tutti gli occhi puntati sui risultati finali.

La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Una giornata di sprint in Val di Fiemme ha regalato emozioni intense agli appassionati di biathlon e sci di fondo.

Alle Olimpiadi di Pechino, lo sprint di fondo tiene ancora tutti col fiato sospeso.

