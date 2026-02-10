LIVE – Cassol da sogno | rimonta pazzesca e semifinale olimpica nella sprint di fondo

Nella sprint di fondo in Val di Fiemme, Federica Cassol sorprende tutti con una rimonta incredibile. La giovane atleta si prende il pass per la semifinale con una volata finale da sogno, facendo emozionare il pubblico presente. La gara si è conclusa con un colpo di scena che lascia tutti a bocca aperta.

Sprint femminile ad alta tensione in Val di Fiemme: Federica Cassol sorprende tutte con una volata finale straordinaria e vola in semifinale. Avanti anche Caterina Ganz, mentre l’Italia si conferma protagonista nella fase calda della gara olimpica. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

