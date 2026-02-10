LIVE – Cassol da sogno Pellegrino per il ripescaggio nella sprint olimpica

Una giornata di sprint in Val di Fiemme ha regalato emozioni intense agli appassionati di biathlon e sci di fondo. Federica Cassol ha fatto una rimonta pazzesca e si è qualificata per le semifinali, mentre Caterina Ganz continua a lottare. La vera paura arriva da Federico Pellegrino, in bilico tra la qualificazione e l’eliminazione. La gara si fa sempre più aperta e il rischio di perdere uno dei più forti italiani si fa sempre più concreto.

La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Val di Fiemme LIVE – Cassol da sogno: rimonta pazzesca e semifinale olimpica nella sprint di fondo Nella sprint di fondo in Val di Fiemme, Federica Cassol sorprende tutti con una rimonta incredibile. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol nella top 10! Attesa per Pellegrino e Mocellini Alle Olimpiadi di Pechino, lo sprint di fondo tiene ancora tutti col fiato sospeso. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Val di Fiemme Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Mocellini e Pellegrino a caccia della finale; Startlist sprint femminile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane. LIVE – Cassol da sogno: rimonta pazzesca e semifinale olimpica nella sprint di fondoSprint femminile ad alta tensione in Val di Fiemme: Federica Cassol sorprende tutte con una volata finale straordinaria e vola in semifinale. Avanti anche Cater ... sportface.it "Ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognato. Non era il finale di un libro di fiabe o la coda di una favola, era semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato così duramente per realizzarlo. Nelle gare di sci alpino la differenza tra una linea - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.