LIVE – Cassol da sogno Pellegrino per il ripescaggio nella sprint olimpica

Una giornata di sprint in Val di Fiemme ha regalato emozioni intense agli appassionati di biathlon e sci di fondo. Federica Cassol ha fatto una rimonta pazzesca e si è qualificata per le semifinali, mentre Caterina Ganz continua a lottare. La vera paura arriva da Federico Pellegrino, in bilico tra la qualificazione e l’eliminazione. La gara si fa sempre più aperta e il rischio di perdere uno dei più forti italiani si fa sempre più concreto.

La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all'Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile.

