LIVE Biathlon Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara l’Italia vuole sognare!

La gara di biathlon maschile alle Olimpiadi è iniziata. I primi atleti sono partiti, e l’Italia spera di arrivare lontano. Brandt della Svezia ha aperto la competizione, mentre gli atleti affrontano le quattro serie di tiro e i cinque giri da quattro chilometri. La tensione è alta, e i tifosi italiani seguono con attenzione ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Si va, ricordiamo il regolamento: c’è il minuto in più sul tempo ogni errore al poligono, sono 4 le serie di tiro alternate, mentre si percorreranno 5 giri da 4 chilometri! INIZIATA LA GARA! 13:25 Tra 5 minuti si comincia! Ecco che Brandt (SWE) aprirà la gara. Giacomel ha il 52 quindi bisogna aspettare. Braunhofer il primo col 15, Zeni 31 e Hofer 50. 13:20 Gli avversari sono i cugini d’oltralpe, la Francia arriva non solo per vincere il medagliere del biathlon, ma per monopolizzarlo. Perrot, Jacquelin, Fillon Maillet e Claude oggi proveranno tutti a salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia vuole sognare! Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia non vuole smettere di sognare! Segui in tempo reale la Sprint femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con l’Italia pronta a dare il massimo. LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia vuole innescare Tommaso Giacomel! Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Oberhof 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La NORVEGIA vince la staffetta maschile! L'ITALIA chiude al sesto posto I HIGHLIGHTS Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: Perrot favorito, Giacomel deve limitare i danni al poligono; LIVE! Individuale maschile: Giacomel per la medaglia, Hofer per stupire; Giorno 5 | Biathlon Individuale 20km maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; Tommaso Giacomel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon maschile. LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: Perrot favorito, Giacomel deve limitare i danni al poligonoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Gli avversari sono i cugini d'oltralpe, la Francia arriva non solo per vincere il medagliere del biathlon, ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv alle Olimpiadi: orario individuale maschile, programma 10 febbraio, pettoraliL’Italia del biathlon sogna di restare sotto i riflettori anche nella giornata di martedì 10 febbraio. Dopo l’eccellente medaglia d’argento conquistata ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 13.30 Biathlon - 20 km individuale uomini P. Braunhofer, T. Giacomel, L. Hofer, E. Zeni FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook Eccoci all’ultimo post della giornata: Azzurri in gara mar 10 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 12.30 1ª manche - 13.00 2ª manche - 13.25 3ª manche Sci acrobatico - Freeski slopestyle U Miro Tabanelli FINALE 13.30 - Biathlon Individuale U 20 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.