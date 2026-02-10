LIVE Biathlon Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA | cade il primo francese tra poco Giacomel e Hofer in pista!

Questa mattina si sono aperti i primi appuntamenti di biathlon alle Olimpiadi invernali. La gara maschile individuale è iniziata con un colpo di scena: il primo francese è caduto subito, lasciando spazio ai concorrenti. Tra poco toccherà a Giacomel e Hofer scendere in pista per affrontare il tracciato. Nel frattempo, sono già partiti Campbell Wright, Samuelsson e Dale, mentre il tedesco Fratzscher si inserisce tra Pidhruchyi e Braunhofer, promettendo una sfida aperta e ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Partiti Campbell Wright, Samuelsson e Dale. 13:52 Il tedesco Fratzscher si inserisce tra Pidhruchyi e Braunhofer. 13:51 Seppala sbaglia e non fa meglio di Braunhofer. 13:50 Partito Eric Perrot! 13:49 Braunhofer secondo dopo la prima serie a +23? da Pidhruchyi. 13:48 Zero di Braunhofer. A terra nella prima serie! ATTENZIONE! Si chiama fuori il primo francese: Fabien Claude con due errori a terra difficilmente sarà da podio. 13:47 Pidhruchnyi sempre leader dopo il primo poligono, bisogna attendere Claude però. 13:46 Partito Elia Zeni. Scala posizioni Braunhofer nel primo giro.

