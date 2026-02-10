LIVE Biathlon Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA | Botn rovina la festa a Perrot!

Durante la gara di biathlon ai Giochi Olimpici, Botn ha rovinato la festa a Perrot. Il norvegese ha disputato una prova spettacolare, uscendo con 11 secondi di vantaggio e mettendo in crisi gli avversari. Laegreid, dopo l’ultima serie, si avvicina con 30 secondi di ritardo, ma potrebbe ancora conquistare il bronzo. Nawrath e Hiidensalo sono in corsa per il podio virtuale, mentre la possibilità di una medaglia finlandese si fa più concreta se Botn dovesse sbagliare due

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Attenzione a Laegreid che esce dall’ultima serie con 30? da Botn e sarà lui bronzo! Nawrath e Hiidensalo per il bronzo virtuale! BOOOOOOOTN!!! Clamorosa gara del norvegese che esce con 11? di margine!! 14:41 per dire, se Botn sbaglia due volte la medaglia potrebbe vincerla la Finlandia. 14:40 Chiude la sua 20 chilometri Eric Perrot, che quantomeno chiuderà il seconda posizione. Attesa per Botn! Attenzione perché perde qualcosina Perrot nell’ultimo giro. 14:39 E allora, ci concentriamo su questo duello splendido per la medaglia d’oro. Perrot sta concludendo la fatica, Botn nel 4° giro e deve affrontare l’ultima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, gli atleti sono scesi in pista per la gara individuale maschile alle Olimpiadi di Pechino.

Oggi ad Anterselva si corre la 20 km di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel… Sono questi i quattro azzurri pronti a dare spettacolo nella 20 km individuale maschile di biathlon! Ad Anterselva si comincia ADESSO!

